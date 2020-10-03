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اليوم.. السودان يوقع اتفاقية سلام مع هذه الفرق

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 03-10-2020 09:41 ص
أعلنت السودان أنه من المتوقع أن توقع اليوم اتفاقية سلام مع جماعات متمردة تهدف لحل عقود من الصراعات الإقليمية التي أدت إلي تشريد ووفاة مئات الآلاف .
وكانت 3 جماعات رئيسية وقعت علي اتفاق مبدئي في أغسطس ، فصيلان من إقليم دارفور بغرب السودان والفصيل الثالث من الجنوب وذلك بعد محادثات سلام استمرت عدة أشهر في دولة جنوب السودان المجاورة .
و أعلنت الشهر الماضي الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي جماعة متمردة بقيادة عبد العزيز الحلو علي إجراء محادثات جديدة تستضيفها جنوب السودان ولم تشارك الحركة في محادثات السلام التمهيدية .
وسيحضر مراسم التوقيع زعماء كينيا و إثيوبيا و تشاد و مصر ووزير الخارجية السعودي .   
 

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