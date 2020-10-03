اليوم.. السودان يوقع اتفاقية سلام مع هذه الفرق

السبت، 03-10-2020
09:41 ص
أعلنت السودان
أنه من
المتوقع أن توقع اليوم اتفاقية سلام مع جماعات متمردة تهدف لحل عقود من الصراعات
الإقليمية التي أدت إلي تشريد ووفاة مئات الآلاف .
وكانت 3 جماعات
رئيسية وقعت علي اتفاق مبدئي في أغسطس ، فصيلان من إقليم دارفور بغرب السودان
والفصيل
الثالث من الجنوب وذلك بعد محادثات سلام استمرت عدة أشهر في دولة جنوب السودان
المجاورة .
و أعلنت الشهر الماضي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
وهي جماعة متمردة بقيادة عبد العزيز الحلو علي
إجراء محادثات جديدة تستضيفها جنوب السودان
ولم تشارك الحركة في محادثات السلام
التمهيدية .
وسيحضر مراسم التوقيع
زعماء كينيا و إثيوبيا
و تشاد و مصر ووزير الخارجية السعودي .