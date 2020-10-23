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اليابان وبريطانيا يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 23-10-2020 09:58 ص متابعات- الدويني فولي
وقعت المملكة المتحدة واليابان اتفاقية التجارة الحرة الثنائية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي علي أن تبدأ من يناير 2021 .
و أشارت الصحافة المحلية في البلدين إلي أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس وقعا الاتفاقية التاريخية باعتبارها تعزز التجارة الحرة وتقوي العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن المتوقع أن الاتفاقية ستوفر للشركات البريطانية بوابة المرور إلي منطقة آسيا و المحيط الهادي .
جدير بالذكر أن الاتفاقية مع اليابان هو أول اتفاق تجاري للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوربي في 2020 .
 

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