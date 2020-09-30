الولايات المتحدة تنشر عسكريين في الفضاء

الأربعاء، 30-09-2020
10:58 ص
متابعات- الدويني فولي
أعلن اللواء جون شو،
رئيس قيادة العمليات الفضائية لقوات الفضاء
الأمريكية أن الولايات المتحدة
تدرس
إمكانية نشر عسكريين في الفضاء
الخارجي .
وقال في تصريحات
صحفية :" في مرحلة ما ، نعم ، سنرسل الجيش إلي الفضاء
، مشيرا إلي أن
العسكريين سيكونوا قادرين علي التحكم في
مراكز القيادة في بيئة القمر أو غيرها من الفضاء
المجهز خارج الأرض .
جدير بالذكر أن
البنتاجون وافق و " ناسا
" علي التعاون في الفضاء
ومن المفترض أن علي
القوة الفضائية الأمريكية ضمان سلامة أبحاث ومرافق ناسا
.