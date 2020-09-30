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الولايات المتحدة تنشر عسكريين في الفضاء

الارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-09-2020 10:58 ص متابعات- الدويني فولي
أعلن اللواء جون شو، رئيس قيادة العمليات الفضائية لقوات الفضاء الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نشر عسكريين في الفضاء الخارجي .
وقال في تصريحات صحفية :" في مرحلة ما ، نعم ، سنرسل الجيش إلي الفضاء ، مشيرا إلي أن العسكريين سيكونوا قادرين  علي التحكم في مراكز القيادة في بيئة القمر أو غيرها من الفضاء المجهز خارج الأرض .
جدير بالذكر أن البنتاجون وافق و " ناسا" علي التعاون في الفضاء ومن المفترض أن علي القوة الفضائية الأمريكية ضمان سلامة أبحاث ومرافق ناسا .
 

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