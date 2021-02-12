الولايات المتحدة تفرض عقوبات علي قادة انقلاب ميانمار

الجمعة، 12-02-2021
10:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الولايات
المتحدة عن فرضها لعقوبات علي رئيس ميانمار
بالإنابة وعدد من ضباط الجيش ، كما
حذرت جنرالات الدولة من أنه قد يكون هناك مزيد من العقوبات الاقتصادية لدي واشنطن
ردا علي الانقلاب العسكري .
و أشارت وزارة
الخزانة الأمريكية في بيانها أنها استهدفت 8 أشخاص في ميانمار
من بينهم وزير الدفاع
و3 شركات في قطاع الأحجار الكريمة وحدثت العقوبات علي اثنين من أكبر المسئولين
العسكريين موجهة اتهامات لهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار
المنتخبة
ديمقراطيا ، حسبما نشرت " سكاي نيوز
" .
جدي بالذكر أن الرئيس
الأمريكي جو بايدن
وافق الأربعاء علي أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة علي المسءولين
عن انقلاب ميانمار
الذين أطاحوا بالحكومة التي يقودها المدنيون واعتقالهم لزعيمة
المنتخبة و الحائزة علي جائزة نوبل ، أونج سان سو تشي .