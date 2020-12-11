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الولايات المتحدة تفرض عقوبات صارمة علي رئيس الشيشان لهذا السبب

رئيس الشيشان
رئيس الشيشان
 
الجمعة، 11-12-2020 11:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الولايات المتحدة أنها أدرجت علي قائمتها السوداء كيانات و أشخاص يشتبه بضلوعهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في روسيا و اليمن وهايتي.
والشخصيات و الكيانات التي تم إدراجها من  بينهم رمضان قديروف زعيم جمهورية الشيشان الروسية، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلادمير بوتين ، و 5أفراد علي صلة بأجهزة الأمن والاستخبارات التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن .  
و أشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية إلي أنه تم فرض عقوبات علي 6 شركات مسجلة في روسيا ، كما فرضت عقوبات علي 3 أفراد من هايتي بسبب مزاعم عن انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان .
جدير بالذكر أن الأشخاص الخمسة المرتبطين بالأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن هم سلطان زابن و عبد الحكيم الخيواني و عبد الوهاب جفران و مطلق عامر المراني و عبد القادر الشامي .
 

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