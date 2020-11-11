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الولايات المتحدة تسجل أسوء أرقام للإصابات بفيروس " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 11-11-2020 10:57 ص متابعات- الدويني فولي
سجلت الولايات المتحدة أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس " كورونا" المستجد خلال  24 ساعة في حصيلة قياسية جديدة حسب بيان تشرته جامعة " جونز هوبكنز " .
و أشارت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجع في تتبع الإصابات و الوفيات الناجمة عن " كوفيد_19 " إلي أن الولايات المتحدة سجلت 102.961 إصابة  جديدة بالفيروس و 1.535 وفاة ناجمة عن الوباء ، لافتة إلي أنه ربما الحصيلة المرتفعة تكون بسبب تأخر جع البيانات خلال العطلة الأسبوعية .
جدير بالذكر أن بعض المدن في الولايات المتحدة فرضت حظر تجوال أو حدت من التجمعات لمكافحة تفشي الفيروس حيث تحتل الولايات المتحدة المركز الأول في أعداد الإصابات بفيروس " كورونا" المستجد بإجمالي إصابات تتجاوز 10 مليون إصابة .
 

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