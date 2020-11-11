الأربعاء، 11-11-2020
10:57 ص
متابعات- الدويني فولي
سجلت الولايات
المتحدة أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس " كورونا
" المستجد خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية جديدة حسب بيان تشرته
جامعة " جونز هوبكنز " .
و أشارت بيانات
الجامعة التي تعتبر مرجع في تتبع الإصابات و الوفيات الناجمة عن " كوفيد_19
" إلي أن الولايات المتحدة سجلت 102.961 إصابة جديدة بالفيروس و 1.535 وفاة ناجمة عن الوباء ، لافتة
إلي أنه ربما الحصيلة المرتفعة تكون بسبب تأخر جع البيانات خلال العطلة الأسبوعية
.
جدير بالذكر أن بعض المدن في الولايات المتحدة فرضت حظر تجوال أو حدت من
التجمعات لمكافحة تفشي الفيروس حيث تحتل الولايات المتحدة المركز الأول في أعداد
الإصابات بفيروس " كورونا
" المستجد بإجمالي إصابات تتجاوز 10 مليون
إصابة .