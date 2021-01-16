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الولايات المتحدة تحذر من أكبر تهديد إرهابي في 2021

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 16-01-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي " إف بي آي" ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب في نشرة مشتركة من ارتفاع النشاط المتطرف العنيف في الولايات المتحدة مما يشكل أكبر تهديد إرهابي محلي في عام 2021 .
و أشارت النشرة إلي أن هذا التهديد يأتي من المتطرفين العنيفين المناهضين للحكومة أو المناهضين للسلطة ، يأتي ذلك تزامنا مع اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للمبني الكونجرس في العاصمة واشنطن .
وقال ديفيد كاتز المدير التنفيذي لمجموعة " جلوبال سيكيورتي" الأمنية في تصريحات صحفية لـ" سكاي نيوز"  :" الأمر مقلق جدا، فشخص واحد يحمل أفكارا متطرفة يمكنه أن يتسبب بأعمال عنف وقتل وبأذى ودمار كبيرين، مثلما حصل في ناشفيل بولاية تينيسي، لافتا إلي أحداث الكونجرس في 6 يناير مؤكدا أن ما حدث كان خطير لأن المحتجين لم يكونوا يتظاهرون سلميا بل كانوا عبارة عن مجموعة متطرفة جاءت لارتكاب أعمال عنف ، مؤكدا أن فشل الاستعدادات الأمنية في الكابيتول كان صادما وغير مبرر . .
و أكد أن أعداد المتشددين المحليين في الولايات المتحدة، سواء أكانوا من أقصى اليمين أو أقصى اليسار، قليلة جدا، لكنهم فعالون جدا وخطرون للغاية ، مضيفا أن
القيام بأعمال تخريب منظمة يتطلب التواصل بين مجموعة من الأفراد ، ويجب أن يبدأ التصدي لهذه المجموعات أولا عبر تحديد وسائل تواصل أفرادها، ومراقبة تلك الوسائل من خلال اختراقها، إضافة إلى توظيف مخبرين بين صفوف تلك المجموعات"، لمراقبة تحركاتها" .
 

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