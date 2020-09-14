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الوفد الإماراتي : نسعى لإعادة طرح القضية الفلسطينية من جديد

ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي في الإمارات
ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي في الإمارات
الإثنين، 14-09-2020 09:29 ص متابعات- الدويني فولي
أكدت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي في الإمارات والتي ترافق وفد بلادها إلي واشنطن لتوقيع الاتفاق مع إسرائيل غدا الثلاثاء أن الإمارات تؤيد حل الدولتين بين فلسطين و إسرائيل وتسعي لإعادة طرح القضية علي الطاولة من جديد .
و أضافت في مقابلة مع شبكة " سي إن إن " الأمريكية :" نحن في الإمارات نؤمن بشدة بالحاجة إلي الحوار بين البلدين و في منطقة الشرق الأوسط و ننظر إلي الشرق الأوسط بطريقة مختلفة كما لدينا رؤية مغايرة لعالمنا العربي الممتلئ بطاقات الشباب الذين يسعون لبناء مستقبل جديد مختلف " .
 جدير بالذكر أن عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وصل إلي الولايات المتحدة نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للمشاركة في مراسم التوقيع علي معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل .   

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