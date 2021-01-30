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النيابة تكشف حقيقة الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
 
السبت، 30-01-2021 10:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت النيابة العامة في تونس أن الطرد البريدي المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية لا يحتوي علي أي مادة خطرة .
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس توجه مديرة الديوان الرئاسي ، نادية عكاشة، إلي المستشفي لإجراء فحوص بعد فتحها لطرد موجه للرئيس قيس سعيد و تحدثت عن محاولة تسميمه ، لافتة إلي أن عكاشة شعرت بحالة من الإغماء والفقدان الكلي لحاسة البصر و شعورها بصداع كبير في الرأس ،  حسب بيان الرئاسة الذي تم تداوله إخباريا .
و أكد البيان أن الرئيس لم يلمس الطرد وهو في حالة صحية جيدة .
جدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام المحلية أشارت إلي احتمال وجود مادة الريسين السامة في الطرد وتم فتح تحقيق قضائي في الموضوع .
 

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