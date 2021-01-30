النيابة تكشف حقيقة الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية

السبت، 30-01-2021
10:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت النيابة العامة في تونس
أن الطرد البريدي المشبوه الذي تلقته رئاسة
الجمهورية لا يحتوي علي أي مادة خطرة .
وكانت الرئاسة التونس
ية أعلنت الخميس توجه مديرة الديوان الرئاسي ، نادية
عكاشة، إلي المستشفي لإجراء فحوص بعد فتحها لطرد موجه للرئيس قيس سعيد
و تحدثت عن
محاولة تسميمه ، لافتة إلي أن عكاشة شعرت بحالة من الإغماء والفقدان الكلي لحاسة
البصر و شعورها بصداع كبير في الرأس ، حسب
بيان الرئاسة الذي تم تداوله إخباريا .
و أكد البيان أن الرئيس لم يلمس الطرد وهو في حالة صحية جيدة .
جدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام المحلية أشارت إلي احتمال وجود مادة
الريسين السامة في الطرد وتم فتح تحقيق قضائي في الموضوع .