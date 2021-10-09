النيابة العامة السعودية تستدعي صاحبة الفيديو الغير أخلاقي

السبت، 09-10-2021
07:10 م
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، بصورة كبيرة فيديو لامرأة
في المملكة العربية السعودية وهي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.
وخرجت مطالبات من قبل رواد السوشيال ميديا بضرورة القبض على السيدة ومحاسبتها على ألفاظها الخارجة عن تقاليد المملكة العربية السعودية.
بدورها قالت الجهات الأمنية المختصة في السعودية، أنه بناءً على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي حول ظهور امرأة
في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، أنه تم استدعاءها لمباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية.
وأضافت أن العقوبات الخاصة بتسجيل الفيديو وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطال كل من قام بذلك أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه.
وأهابت بمستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي إلى استخدامها بطريقة آمنه وأخلاقية لا خروج فيها عن الآداب
العامة والقيم المجتمعية.