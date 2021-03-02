الثلاثاء، 02-03-2021
09:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أقر
مجلس النواب
الأمريكي مجموعة من القرارات الاقتصادية الضخمة بقيمة 1.9 تريليون
دولار لمواجهة تداعيات جائحة " كورونا
" .
واعتبر
الديمقراطيون تلك الخطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة
وملايين العائلات المتضررة بسبب الجائحة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
ومن
المتوقع أن يتم رفع خط الرئيس الأمريكي جو بايدن
إلي مجلس الشيوخ للنظر فيها
الأسبوع المقبل .
جدير بالذكر أن أعداد
الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس " كورونا
" تجاوزت 500 ألف فيما تجاوزت الإصابات الـ 2مليون .