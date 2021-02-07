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النبوي بمنطقة سقارة لتصوير فيلم عن الحضارة المصرية

وزير السياحة والفنان خالد النبوي
وزير السياحة والفنان خالد النبوي
 
الأحد، 07-02-2021 10:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
من أمام هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، التقى اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالفنان المصري العالمي خالد النبوي، حيث يتم تصوير فيلم ترويجي عن الحضارة المصرية بعدد من المواقع الأثرية، والذي تقوم الوزارة بإعداده في إطار خطتها للترويج للمقاصد السياحية المصرية لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى الترويج عربيا ودوليا للمقاصد السياحية المصرية والأنماط السياحية المتنوعة وخاصة السياحة الثقافية التي تعد أحد المنتجات السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية.
وقد وقع الاختيار على الفنان خالد النبوي لتصوير هذا الفيلم الترويجي لكونه فنان مصري مهتم بالحضارة المصرية وتراثها، حيث قام بتدشين حملة في حب مصر للترويج للأماكن السياحية والأثرية بها أطلق عليها اسم "Come to Egypt" لدعوة السائحين من جميع دول العالم لزيارة مصر. هذا بالإضافة إلي مشاركته بالعدد من الأفلام العالمية.
جدير بالذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية قامت الوزارة بإعداد سلسلة أفلام ترويجية للسياحة الداخلية والعربية والدولية منها أغنية "مصر أرض الجمال" والتي أطلقتها الوزارة، بمناسبة العام الجديد ٢٠٢١، لتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر، بالإضافة الي الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" والذي أطلقته الوزارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بالإضافة الى إلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية.



كما قامت الوزارة بنشر عدد من الأفلام الترويجية القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة والثرية، كما قامت بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر. 

 

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