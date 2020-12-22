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النائب العام السعودي يأمر بسرعة القبض على هؤلاء

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النائب العام السعودي
 
الثلاثاء، 22-12-2020 05:06 م محمد فضل
وجه النائب العام السعودي، بسرعة القبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين باعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار .
وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن السعودي عبدالله بن بداح راجح ال بريك ، والمشتبه بهم ، المواطن هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني ، و المواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني .
وقال مصدر مسؤول- لصحف محلية- إن النيابة العامة لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبه بأقصي العقوبات المقرره نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.
 

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