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الموت يُفجع فجر السعيد

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الموت يُفجع فجر السعيد
 
الجمعة، 29-01-2021 07:03 م
فجع الموت الكتبة الكويتية الشهيرة فجر السعيد، بوفاة ابن شقيقهانوفل السعيد". 

وكتبت "السعيد" عبر "تويتر": "مشعل نوفل السعيد لم يكن ابن أخي فقط بل كان صديقي ونديمي أحيان كثيره رغم فارق السن الكبير بينا..ذكاءه وفطنته كانوا نادرين كندرة مرضه الذي جعله يتنقل بين مستشفيات العالم..إذا استعصى علي أمر عند مشعل الحيل اليقين ... اي معلومه أحتاجها لاداعي لقوقل مشعل موجود..الله يرحمك ياصديقي".

وقالت "مشعل ... سأفتقدك ولكن شعوري بأنك في مكان أفضل يريحني ... الى جنات الخلد ياصديقي الحبيب".



 

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