الموت يُفجع أمير قطر

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعود بن جاسم بن علي بن عبدالله آل ثاني، وستقام الصلاة عليه غداً السبت بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير في الريان القديم، والدفن في مقبرة الريان.

إنا لله وإنا إليه راجعون . .