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الموت يُفجع أمير قطر

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الموت يُفجع أمير قطر
 
الجمعة، 15-01-2021 03:04 م الطيب حسين
توفي قبل قليل، أحد أبرز وجوه أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، حسبما أعلنت مريم آل ثاني شقيقة أمير البلاد عبر حسابها على "تويتر".

وكتبت: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعود بن جاسم بن علي بن عبدالله آل ثاني، وستقام الصلاة عليه غداً السبت بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير في الريان القديم".

وتابعت: "الدفن في مقبرة الريان. إنا لله وإنا إليه راجعون".




يشار إلى مدينة العلا السعودية قد استضافت مؤخرًا القة الخليجية حيث شهدت عقد مصالحة بين الرباعي العربي والدوحة بعد مقاطعة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

واستعادت الدول الخمس علاقاتها الدبلوماسية فيما بينها.
 

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