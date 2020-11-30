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المملكة تدين هجوم نيجريا بكلمات صارمة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
 
الإثنين، 30-11-2020 11:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجريا و أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ، بأشد عبارات الشجب و الأمتعاض .
و قدمت  وزارة الخارجية نيابة عن المملكة  العزاء والمواساة لذوي ضحايا جمهورية نيجريا الاتحادية الشقيقة حكومة وشعب مع تمنيات المملكة بالشفاء العاجل للمصابين .
كما جددت الوزارة التأكيد علي وقوف المملكة و تضامنها مع جمهورية نيجريا الاتحادية ضد هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار .
 

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