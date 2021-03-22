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المملكة العربية السعودية تطلق قمرين من قاعدة بـ كازاخستان

المملكة العربية السعودية تطلق قمران
المملكة العربية السعودية تطلق قمران
 
الإثنين، 22-03-2021 10:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
أطلقت المملكة العربية السعودية منذ قليل القمران الصناعيان " شاهين سات 17 " التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والقمر CubeSat  التابع لجامعة الملك سعود وذلك من قاعة بايكونور في جمهورية كازاخستان علي متن الصاروخ الروسي " Soyouz2 " والذي وصل إلي مداره الآن .
ويعتبر القمر الصناعي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية جيل جديد من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة و مخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة التصوير وحمولة تتبع السفن البحرية ويتميز بدقة تصوير تصل إلي 0.9 متر ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جرام و أبعاد تصل إلي 56/56/97 سم .
أما بالنسبة للقمرالصناعي CubeSat التابع لجامعة الملك سعود فهو أول قمر تطلقه الجامعة على مستوى الجامعات السعودية، ويبلغ حجمه 10*10*10 سم، ويزن كيلو جراماً واحداً، وهو مشروع تعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية.
 

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