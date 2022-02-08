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الملك سلمان يوجه بعلاج زوجة إعلامي لبناني في المملكة

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الملك سلمان
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الثلاثاء، 08-02-2022 04:01 م

وجه الإعلامي اللبناني، طارق أبو زينب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد صدور موافقته بعلاج زوجته في الرياض.
وكشف “أبو زينب” أن زوجته تعاني من مرض السرطان، وبعد استغاثته من لبنان إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل نقلها إلى المملكة لعلاجها، أصدر خادم الحرمين الشريفين موافقته بإخلاء طبي لها وعلاجها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
ونشر الإعلامي عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو لطائرة الإخلاء الجوي التي ستنقل زوجته إلى الرياض، واصفًا بأنها عاصمة مملكة الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة صنعت له الأمل والحياة من جديد.
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