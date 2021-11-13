الملك سلمان يمنح 15 شخصية الجنسية السعودية.. تعرف عليهم

السبت، 13-11-2021
11:22 ص
صدرت موافقة العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبدالعزيز، على
منح الجنسية السعودية
لعدد من الأجانب المميزين في عدة مجالات.
الدكتور أمين سيدو
قام بجهود علمية وبحثية كبيرة ورفد الحراك الثقافي المحلي
بمجموعة من الإنتاجات والأعمال التي تجاوزت الثلاثين إصدارا، ووثقت لسير أعلام الثقافة
والفكر والأدب في المملكة.
الدكتور محمد البقاعي
باحث ومحقق ومترجم،
وهو من سوريا، صاحب حوالي 40 مؤلفا في فنون متعددة، أبرزها الدراسات التاريخية والنقدية
والترجمة. عمل أستاذا للدراسات اللغوية والأدب النقدي في عدد من المؤسسات الأكاديمية،
منها جامعة الملك سعود بالرياض. ويعمل حاليا في مركز الملك سلمان
لدراسات تاريخ الجزيرة
العربية.
الدكتور عبد الكريم السمك
حاصل على الدكتوراه
في التاريخ الحديث والمعاصر، عاش قرابة نصف قرن من حياته في المملكة، وعلى ترابها عكف
على نشر تراجم لعدد من رجالات الدولة في فترة التأسيس، خاصة من العرب الذين عملوا مع
الملك عبد العزيز.
سمعان العاني
من العراق، وهو أحد
رواد الإخراج المسرحي في المملكة، ومن أوائل من التحق بالمسرح السعودي كمخرج منذ السبعينيات،
بعد تخرجه من قسم المسرح في بغداد وقدومه إلى المملكة. ومن أعماله مسرحية (قطار الحظ)
التي قام بإخراجها، بوصفها أول عمل مسرحي سعودي تقريبا.
مختار عالم
وهو خطاط كسوة الكعبة
المشرفة وشيخ خطاطي مكة، يعمل الآن خطاطا بمصنع كسوة الكعبة، شارك بأعماله في المعارض
الدولية والملتقيات العالمية، وقدم دروسا ودورات في التدريب على مهارات الخط العربي.
-إيهاب خليل
تمتد خبرته في مجال الاستشارات المالية لـ20 عاما، ولديه
خبرة في مجال الأسهم المغلقة وتمويل الشركات واستراتيجيات الاستثمار وتقييم وهيكلة
الاستثمارات.
صالح رميح
لديه خبرة في مجال البنوك، حيث قضى 18 عاما يعمل في Deutsche Bank كمدير تنفيذي لــ Goldman Sachs لندن.
ويخدم في مجالس إدارة Softbank وAuto1 وGeorgetown
University McDonough School of Business.
مناهل عبد الرحمن
نائب رئيس شبكة الذكاء العالمية (WIN) ونائب مدير معهد كيمياء
الدماغ والتغذية البشرية المصنفة ضمن أذكى 30 شخصا على قيد الحياة
محمد علي جودت
حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية وماجستير
إدارة من جامعة ماستريخ للإدارة، عمل بعد تخرجه في كبرى شركات البرمجيات مثل IBM،Microsoft، وGoogle في مناصب
قيادية، وأطلق شركة ينتظر بأن تكون من أكثر شركات التقنية الناشئة تأثيرا في تاريخ
أوروبا.
عمر عوض الله
قاد شركته لتوظف أكثر من 3000 مهندس وعالم. وانضم أخيرا إلى
شركة Google كنائب رئيس علاقات المطورين.
عاصف ساجد
أسهم في تشكيل البرامج الاستراتيجية لوزارات العدل والعمل
والتجارة سخر شبكة معارفه وخبراته لتوجيه 40 من رواد الأعمال السعوديين.
عمر ياغي
صنفته مجلة ساينس ضمن ألمع 10 علماء ومهندسين في الولايات
المتحدة لعام 2006 وحصل على جائزة برنامج الهيدروجين من وزارة الطاقة الأمريكية
إحسان حق
أحد أفضل 35 مخترع تحت عمر 35 من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
في عام 2016.
جمشيد منير
رشح لأفضل 10 مديرين في الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2018 من
قبل شركة IBM.
إياد السباعي
ضمن 2% من علماء البيانات الأكثر تميزا في العالم حسب ترتيب
“كاغل”.