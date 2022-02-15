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الملك سلمان يُكرّم 32 مقيمًا بمنحهم ميدالية الاستحقاق.. تعرف على السبب

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الملك سلمان
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الثلاثاء، 15-02-2022 01:03 م
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "32" مقيمًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات ، وفيما يلي أسماء المتبرعين :
محمد حسين أحمد ، رشاد علي عبده ناجي ، هاني موسى الصاوي محمد ، ياسر علي عباس ناصر ، محمد أمين نزار الكيلاني ، هيثم بسام الراعي ، عبدالله مجيد سعيدان ، إدريس حسين الجماعي ، محمد محمد الهادي حسن ، عمر أحمد جمل الليل الكاف ، متعب محمد عبدالقادر العديني ، أحمد سالم محمد المطوع ، محمد حمادي الحسين ، عبدالنصير خان لودهي عبدالستار خان ، حازم عبدالسلام محمد كافي ، اسامه حسين دعبول ، محمد ثابت عبدالقوي صالح ، بركات هاجم الزعبي ، ماجد جلود الأحمد ، عبد ضويحي الشعف ، سامي بهجت محمد سالم ، سليم صالح محمد الربوعي ، علاء بسام حماده خصاونه ، حسام إبراهيم علي إبراهيم جاويش ، علاء عزت صيام ، سامي أبوبكر دولت ناجيم ، اسلام محمود السيد الأسود ، الدكتور/ أسامة محمد السيد المتولي رزق ، ثائر بكر الصالح الخلف ، حسن محمد السلمو ، هيثم أحمد الأسماعيل ، مارلون اباتفليسيتا باونيسنا .
 

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