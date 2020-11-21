الملك سلمان يُغرد على «تويتر» بشأن حدث جلل في المملكة

السبت، 21-11-2020
01:20 م
المصريون
غرد خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان
بن عبدالعزيز ،
عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن حدث عظيم
في المملكة
العربية السعودية
.
وأشار الملك سلمان
، إلى أن المملكة العربية السعودية
تسعد
باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت
فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.
وأضاف خادم الحرمين عبر تويتر : “كانت مسؤوليتنا – وستظل
– المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.”
وكتب :" تسعد المملكة العربية السعودية
باجتماع قادة
دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة
قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم".
واختتم :" كانت مسؤوليتنا – وستظل – المضي قدما نحو
مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".