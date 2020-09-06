الملك سلمان يصدم الإسرائيليين

الأحد، 06-09-2020
09:14 م
الطيب حسين
كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، عن رفض العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبد العزيز التطبيع
مع دولة الاحتلال.
وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن العاهل السعودي يعارض عملية التطبيع
بين بلاده والاحتلال.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بسبب معارضة الملك فإنه من غير المرجح تحقيق خطوة التطبيع
مع السعودية
في المستقبل القريب.
وذكرت الصحيفة أنه خلال زيارة الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنير إلى الرياض، تم اقتراح عملية ثلاثية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية
، كالعملية التي أدت إلى تطبيع العلاقات مع كوسوفو، لكن الصحيفة لفتت إلى أن "العملية حساسة جدا هنا، وليس من المؤكد أن تنجح".
وبحسب الصحيفة فإن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن الشعب السعودي غير جاهز للسلام مع إسرائيل.