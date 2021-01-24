الملك سلمان يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

الأحد، 24-01-2021
08:46 م
الطيب حسين
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبد العزيز 5 أوامر ملكية عاجلة
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وجاءت على النحو التالي:
يعين معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
يُعفى معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.
يُعفى معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه
يُعين معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
يرقى اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى ( مدير عام الجوازات ) إلى رتبة فريق.