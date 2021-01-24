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الملك سلمان يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

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الملك سلمان يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة
 
الأحد، 24-01-2021 08:46 م الطيب حسين
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 5 أوامر ملكية عاجلة.

وجاءت على النحو التالي:

يعين معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
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يُعفى معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.
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 يُعفى معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه

يُعين معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
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يرقى اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى ( مدير عام الجوازات ) إلى رتبة فريق.
 

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