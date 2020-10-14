الملك سلمان يصدر قرارًا بالتفويض خلال جلسة مجلس الوزراء

الأربعاء، 14-10-2020
03:11 م
محمد فضل
عقد مجلس
الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية مساء أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم
الحرمين الشريفين، الملك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء
، والتي
قرر فيها إصدار قرارات جديدة.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية
"واس"،اطلع
مجلس الوزراء
، على آخر المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محلياً وعالمياً،
وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وعلى أحدث الإحصاءات المسجلة في المملكة،
ونتائج الفحوصات المخبرية المتقدمة التي قاربت سبعة ملايين فحص ، في ضوء استقرار
مؤشر الحالات المصابة، وتزايد معدلات الشفاء، وذلك بفضل الله ـ عز وجل ـ ، ثم
بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المتخذة، والخدمات الطبية والصحية التي
هيأتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والتصدي لهذه الجائحة
والحد من انتشارها.
وعدّ المجلس،
صدور الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي
الأول، بأنه تأكيد لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ
حفظهما الله ـ ، بسلامة الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية
والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم
للإصابة بفيروس كورونا.
وقد انتهى
المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
تفويض
صاحب
السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن
مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة
النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
تفويض
معالي
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع
الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات
والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون
في مجال الذكاء الاصطناعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة،
لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
تعديل اسم (
الهيئة العليا للفروسية ) ليكون ( هيئة الفروسية ) وتعديل المادة (الرابعة) من
تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم (576) وتاريخ 5 / 9 / 1441هـ،
المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة ليكون على النحو الوارد في القرار.
رابعاً :
إضافة ممثل من
كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات
والذكاء الاصطناعي إلى عضوية مجلس التجارة الإلكترونية.
خامساً :
اعتماد النظام
العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إدارة
المناطق المشتركة وصيانة المباني، بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات.
سادساً :
الموافقة على
ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض).