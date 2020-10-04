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الملك سلمان يصدر أوامر ملكية.. ماذا عن اختطاف الأطفال

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية.. ماذا عن اختطاف الأطفال
الملك سلمان يصدر أوامر ملكية.. ماذا عن اختطاف الأطفال
 
الأحد، 04-10-2020 12:22 م عبد القادر وحيد- متابعات
وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.
وكان الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، قد وجه الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة صدور الموافقة السامية على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.
وثمّن العازمي الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة بالارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.
وأضاف العازمي، أن الموافقة شملت عدداً من القرارات منها؛ توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال، وقيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد القواعد اللازمة للإفصاح عن الأحداث الجسيمة التي تقع في المرفق الصحي ورفعها إلى المجلس الصحي السعودي لمعالجة عددٍ من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة.
كما شملت الموافقة، قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد تقرير سنوي عن الأحداث الجسيمة في جميع القطاعات الصحية لغرض التعلم والمقارنة، وإعداد التنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث، والتأكيد على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت إلكترونية أو ورقية.
وأعرب العازمي عن شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس على اهتمامهم ومتابعتهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، ولرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية.
 

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