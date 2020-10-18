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الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

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الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة
 
الأحد، 18-10-2020 08:34 م الطيب حسين
ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر عددًا من الأوامر الملكية.
 

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