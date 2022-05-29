الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بإعفاء وزراء ومسؤولين (تفاصيل كاملة)

أصدر خادم الحرمين
الشريفين
الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، عدد من الأوامر الملكية الجديدة،
شملت إعفاء وزراء وعدد من كبار المسؤولين وتعيين آخرين.
ونصت الأوامر على تعيين عادل بن
أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله كوزير الدولة للشؤون الخارجية
وعضو في مجلس الوزراء.
وأعفى الملك سلمان
محافظ الهيئة
العامة للتجارة الخارجية من منصبه، عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي، وعيّنه
سفيرا للملكة في الصين.
وأعفى أيضا بدر بن عبدالمحسن بن
عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتم تعيينه مساعداً لرئيس هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
وأعفى العاهل السعودي توفيق بن
فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه،
وعيّن فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل
في ذات المنصب.
وإليكم نص الأوامر الملكية كاملة:
صدرت اليوم أوامر ملكية، تضمنت ترقية مسؤولين وإعفاء آخرين من مهام منصبهم.
فيما يلي نصوصها :
الرقم أ / 580
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 25 / 1 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 133 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 181 ) بتاريخ 26 / 8 / 1437هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعفى معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.
ثانياً: يعين معالي الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ثالثاَ: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 2
الرقم أ / 581
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يكون معالي الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.
ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 3
الرقم أ / 582
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) بتاريخ 16 / 9 / 1395 هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعين المهندس / خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.
ثانيا: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 4
الرقم أ / 583
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 265 ) بتاريخ 16 / 7 / 1440هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعفى معالي الأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.
ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 5
الرقم أ / 584
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعين معالي الأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين
الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 6
الرقم أ / 585
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 518 ) بتاريخ 21 / 9 / 1442هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الأستاذ / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم7
الرقم أ / 586
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الأستاذ / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 8
الرقم أ / 587
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي المهندس / طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 9
الرقم أ / 588
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 10
الرقم أ / 589
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعين الأستاذ / حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 11
الرقم : أ / 590
التاريخ : 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 12
الرقم : أ / 591
التاريخ: 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 300) بتاريخ 26 / 10 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعين الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 13
الرقم : أ / 592
التاريخ: 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.
وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الحرس الوطني.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يرقى اللواء الركن / نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن .
ثانياً : على سمو وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 14الرقم : أ / 593
الرقم : أ / 593
التاريخ: 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يرقى اللواء / محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام.
ثانياً : على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمر الملكي رقم 15
الرقم : أ / 594
التاريخ: 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ، ورقم ( أ / 587 ) بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ / عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.
ثانياً : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود