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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

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الملك سلمان
 
الثلاثاء، 05-01-2021 06:32 م محمد فضل - متابعات
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل قصاصًا، في أحد المواطنين ارتكب جريمة بشعة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم، في بيان لها تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:
أقدم سالم بن ناصر بن سالم الكربي -سعودي الجنسية- على قتل داود بن محمد بن سالم الكربي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه ،ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني ، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا،وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني سالم بن ناصر بن سالم الكربي اليوم الثلاثاء الموافق 1442/5/21، بمدينة نجران بمنطقة نجران.
 

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