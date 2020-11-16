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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان
 
الإثنين، 16-11-2020 02:08 م المصريون

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ‏أمرًا ملكيًا يقضي بأن تكون وزارة المالية الجهة المشرفة على ‏هيئة المقيمين المعتمدين (تقييم) وأن يكون وزير المالية، ‏محمد الجدعان رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة‎.‎
يذكر أن هيئة المقيمين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل ‏واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم ومنها، ‏العقاري والمنشآت الاقتصادية، وفرع الأصول غير الملموسة، ‏مثل براءات الاختراع، بالإضافة لفرع تقييم أضرار المركبات ‏وكذلك فرع تقييم الآلات والمعدات.‏
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر ‏قرارا في وقت سابق بتحويل الإشراف على بعض الهيئات ‏والجهات الحكومية من وزارة التجارة إلى جهات أخرى يحددها ‏رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية، ‏وإعادة هيكلة تلك الجهات‎.‎
وشمل القرار عدة هيئات، منها، هيئة المهندسين، والمقيمين ‏المعتمدين والمقاولين، والمراجعين الداخليين، بالإضافة لهيئة ا‏لملكية الفكرية، ولجنة المساهمات العقارية‎.
 

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