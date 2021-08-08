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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بإعفاء مسؤول كبير

الملك-سلمان-بن-عبد-العزيز-e1604252674556
الملك سلمان
Native
الأحد، 08-08-2021 10:34 ص

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا عاجلًا بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
كما أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة
وجاء نص الأمرين الملكيين كالتالي:
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 686
التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وجاء الأمر الثاني كالتالي:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 685
التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الدكتور / محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
 

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