الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

السبت، 08-05-2021
07:06 م
المصريون
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل
سعود، أمراً ملكياً بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة ، على سلك أعضاء
النيابة العامة.
وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، هذه اللفتة
الملكية الكريمة، مؤكداً أنها تأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للنيابة
العامة، وعنايتهما بتعزيز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومن بينها تحفيز
المنظومة الإدارية بما يسهم في أن تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل، حسب وكالة
الأنباء السعودية
الرسمية.
وحثَّ النائب العام منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود،
وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم .
سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي
عهده ، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة.