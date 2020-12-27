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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا رادعًا بحق العراقي أسامة فيصل

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الملك سلمان
 
الأحد، 27-12-2020 03:02 م المصريون

أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن عراقي ارتكبا جريمة بشعة على أرض المملكة، وذلك بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم الشرعي في حق الجاني.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أصدر عن وزارة الداخلية السعودية اليوم, بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في منطقة الرياض.

فيما يلي نصه:
أقدم/ أسامة فيصل نجم -عراقي الجنسية- على قتل عبدالعزيز بن فيحان العتيبي -سعودي الجنسية- و محمد إسماعيل الدوي – فلسطيني الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج عنه وفاتهما .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني .
ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أسامة فيصل نجم اليوم الأحد 12 / 5 / 1442 هـ بالرياض بمنطقة الرياض .
 

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