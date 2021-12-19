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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بمنح الجنسية لخطاط المصحف الشريف..فمن هو؟

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الملك سلمان
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الأحد، 19-12-2021 01:43 م
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بمنح الجنسية السعودية لخطاط المصحف الشريف ، السوري “عثمان طه الحلبي” تكريماً له لمجهوداته وإخلاصه في العمل.
وبحسب حساب “أخبار منطقة المدينة المنورة” على موقع تويتر أنه صدر الأمر الملكي بمنح الجنسية السعودية للخطاط السوري “عثمان طه” في حين بالك إمام الحرم المكي “ماهر المعيقلي” في منشوره على فيسبوك: “نبارك للخطاط العالمي (طه عثمان) خطاط المصحف الشريف بصدور الأمر الكريم بمنحه الجنسية السعودية”.

من هو “عثمان طه” ؟

وولد الخطاط العالمي في ريف مدينة حلب عام 1934، ووالده الشيخ “عبده حسين طه” إمام وخطيب المسجد وشيخ كتاب البلد، ومنه أخذ عثمان مبادئ الخط حيث أجاد بشكل كبير خط الرقعة.

وكتب الأستاذ الخطاط “عثمان طه” المصحف الشريف أكثر من ثلاث عشرة مرة، وكلها بالرسم العثماني، وطُبِعَ أكثرها وانتشرت في العالم الإسلامي، وعُرف عنه أسلوب متميز في كتابة المصاحف حيث تخلَّص من كثير من التركيبات الخطية التي كانت تُعيق الضبط الصحيح، كما تخلَّص من أشكال بعض الأحرف من خط النسخ تفادياً لالتباسها بحروفٍ أخرى مشابهة لها مثل: الهاء المشقوقة، والميم المطموسة بأنواعها، والراء المعكوفة، وغير ذلك.

وحصل الأستاذ عثمان طه على إجازة في حسن الخط من شيخ الخطّاطين في العالم الإسلامي الأستاذ حامد الآمدي عام 1973م، وعُيّن خطاطاً لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة منذ عام 1988، وكاتباً لمصاحف المدينة النبوية.
 

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