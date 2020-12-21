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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتطبيق شرع الله في عبدالله الدوسري

الملك سلمان
الملك سلمان
 
الإثنين، 21-12-2020 12:44 م المصريون

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بتنفيذ شرع الله في المواطن عبدالله بن مناحي الدوسري، بالقتل قصاصًا، بعد صدور أحكام نهائية من القضاء بقتله.
وحسب وسائل إعلام محلية، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا اليوم الإثنين، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة الخرج، فيما يلي نصه:
أقدم / عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل/ خالد بن فراج بن حماد الدوسري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.
ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين 6 / 5 / 1442 هـ في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.
 

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