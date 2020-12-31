الملك سلمان يزف بشرى سار لـ السعوديين: سنقوم بأمر غير مسبوق

الخميس، 31-12-2020
07:42 ص
أحمد عادل شعبان
زف العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبد العزيز بشرى سارة للسعوديين ولشعوب آسيا عموما.
وبحسب صحيفة "سبق" السعودية
، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن
عبد العزيز آل سعود: إنه لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل مناقشة ملف استضافة كأس آسيا 2027، الذي
يوضح رؤية السعودية
لاحتضان هذا الحدث الكبير.
وأضاف: الأواصر التاريخية بين السعودية
وكرة القدم تعود إلى عقود من الزمن،
متمثلة بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات على مستوى القارة.
ووعد
الملك سلمان
القارة الصفراء بنسخة غير مسبوقة من كأس آسيا، مشددًا: تعتزم
السعودية
في حال أُتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027 تقديم تجربة
كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا.
وختم
خادم الحرمين الشريفين: نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز
للنمو المستمر لهذه الرياضة، ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى
الأمام، في رسالة واضحة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لاستقبال
البطولة الأغلى في القارة .