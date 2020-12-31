الخميس 31 ديسمبر 2020
توقيت مصر 09:44 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دراسة تنصح مرضى السكري بهذا المشروب يوميًا

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

من شابه أباه فما ظلم.. نجل "أبو تريكة" يبدع بتسجيل 3 أهداف

شاهد.. لن تتخيل شكل الشيخ حسن صالح في فيديو قديم أثناء تلاوته القرآن

النائب العام يغلق قضية ريجيني لعدم التوصل إلى الفاعل

يسرا تكشف آخر تطورات حالتها بعد إصابتها بكورونا

معلومات مثيرة عن الصورة التي هزت الجميع في تفجيرات مطار عدن

إجراء مصري هام بشأن مقتل المعلم المصري في السعودية

بيان ناري من السعودية بشأن انفجار عدن

عفاف رشاد.. تزوجت «السبكي» وخلعت الحجاب لأغرب سبب

ADS
 

الملك سلمان يزف بشرى سار لـ السعوديين: سنقوم بأمر غير مسبوق

الملك سلمان
الملك سلمان يزف بشرى سار لـ السعوديين: سنقوم بأمر غير مسبوق
 
الخميس، 31-12-2020 07:42 ص أحمد عادل شعبان
زف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشرى سارة للسعوديين ولشعوب آسيا عموما.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية ، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود: إنه لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل مناقشة ملف استضافة كأس آسيا 2027، الذي يوضح رؤية السعودية لاحتضان هذا الحدث الكبير.

وأضاف: الأواصر التاريخية بين السعودية وكرة القدم تعود إلى عقود من الزمن، متمثلة بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات على مستوى القارة.

ووعد الملك سلمان القارة الصفراء بنسخة غير مسبوقة من كأس آسيا، مشددًا: تعتزم السعودية في حال أُتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027 تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا.

وختم خادم الحرمين الشريفين:  نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة، ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام، في رسالة واضحة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لاستقبال البطولة الأغلى في القارة .
 

إقرأ ايضا

EqgHOvZXUAc0upO

معلومات مثيرة عن الصورة التي هزت الجميع في تفجيرات مطار عدن

_116302192_mediaitem116302191

انفجار قرب القصر الذي انتقلت إليه الحكومة بعد تفجير مطار عدن

202012301237563756

بيان ناري من السعودية بشأن انفجار عدن

أخبار متعلقة

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يكشف عن أصعب 7 مواقف مرت به في 2020: كنت قريبا من الموت

0fc4890647ec198f6e6b452fa8c9d661de90f751

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا رادعًا بحق العراقي أسامة فيصل

159652884457714100

أمر ملكي عاجل بشأن سعودي قتل والده أثناء نومه

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتطبيق شرع الله في عبدالله الدوسري

الملك سلمان بن عبدالعزيز

أمر ملكي سعودي بقتل ثامر الغامدي.. تعرف على جريمته الشنيعة

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل زوجة سعودية وعشيقها السوري