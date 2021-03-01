الملك سلمان يدعم الجهود الإنسانية في اليمن بمبلغ كبير

الإثنين، 01-03-2021
06:30 م
شاركت المملكة العربية السعودية، اليوم في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن
لعام 2021.
وأعلن الديوان الملكي تبرعه بمبلغ 430 مليون دولار أميركي.
جاء ذلك خلال مشاركة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان
للإغاثة
والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، ممثلاً للسعودية في مؤتمر المانحين لليمن لهذا العام، برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، المنعقد عبر الاتصال المرئي في مدينة نيويورك الأميركية.
وأعرب الدكتور الربيعة عن تقدير السعودية العميق للدول الراعية لهذا المؤتمر، لحرصهم على تنظيمه في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تداعيات جائحة (كوفيد19) وسلالاته المتحورة، آملاً في التوصل إلى حلول أكثر استدامة وأعمق أثراً؛ لرفع المعاناة الإنسانية في اليمن
، والتعامل مع مسبباتها.