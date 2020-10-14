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الملكة رانيا تعلق على «جريمة الزرقاء» الشنيعة

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الملكة رانيا
 
الأربعاء، 14-10-2020 03:54 م محمد فضل

علقت الملكة الأردنية رانيا على الجريمة التي وقعت في محافظة الزرقاء وسط البلاد، بحق فتى أقدم مجرمون على بتر يديه وفقء إحدى عينيه.
وكتبت الملكة الأردنية بحسابها على "فيسبوك" مخاطبة الطفل الضحية": كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون، وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع؟".
وأمس الثلاثاء، ضجت مواقع التواصل في الأردن بمقطع مروع لطفل يجلس على جانب طريق في حالة إعياء شديد، إثر تعرضه لاعتداء جسدي أسفر عن ببتر يديه وفقء إحدى عينيه بدافع "الثأر".
وفي بيان لها عقب تداول المقطع، أكدت مديرية الأمن العام الأردنية، وصول الطفل إلى مستشفى الزرقاء بحالة سيئة، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقء عينيه.
وقال البيان إنه تبين بعد الاستماع إلى أقوال ضحية الاعتداء أن "مجموعة من الأشخاص قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة نائية والاعتداء عليه بأدوات حادة، على إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه".
 

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