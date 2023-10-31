المقاومة توقع قوة إسرائيلية في كمين مُحكم

الثلاثاء، 31-10-2023
10:48 ص
أعلنت كتائب شهداء الأقصى - الرد السريع وسرايا القدس - كتيبة طولكرم، اليوم الثلاثاء عن نجاحها في وضع كمين
محكم لقوة راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة شويكة بمدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وقالت الكتيبة في بيان، نقلته وسائل الإعلام الفلسطينية، إن مجاهديها استهدفوا القوة بإطلاق كمية كثيفة من الرصاص المبارك، مؤكدة وقوع إصابات في صفوفهم.
كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة
بقذيفتي الياسين 10.
وقالت القسام في بيان عبر موقع تليجرام: "مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة
ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة".
وأضاف البيان: "كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة
بقذيفتي "الياسين 105".