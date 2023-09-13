المغرب يعلن رفض قبول مساعدات من الجزائر لمنكوبي الزلزال

الأربعاء، 13-09-2023
12:00 م
أبلغت وزارة الخارجية المغربية، السلطات في الجزائر
أنها وبعد التقييم ليست بحاجة إلى المساعدات المقترحة منها لإغاثة منكوبي الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.
وأعلنت أن "المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أبلغ القنصل الجزائر
ي أنه وبعد التقييم أن المغرب ليس بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من الجزائر
".
وهذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها الجزائر
تقديم مساعدات ومواد إغاثة منذ وقوع الزلزال العنيف، في المغرب،
في وقت متأخر، الجمعة.
وكانت الرئاسة الجزائر
ية أعلنت في بيان، السبت، "استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائر
ية.
وقطعت الجزائر
علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب عام 2021، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المسجلة في المغرب.