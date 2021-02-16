المغرب يطلق أكبر محطة تحلية للمياه في إفريقيا

ارشيفية

أعلنت حكومة المغرب عن اعتزامها إطلاق 5 سدود كبري في عام 2021 بتكلفة إجمالية تصل إلي 4.8 مليار درهم ، وبسعة تقدر 525 مليون متر مكعب .

و صرح وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء ، عبد القادر عمارة ، في مداخلة خلال الجلسة العمومية السنوية التي عقدها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) والمخصصة لتقديم ومناقشة تقرير المجموعة المؤقتة حول موضوع "الإستراتيجية الوطنية للماء 2009 -2020"، إن الأمر يتعلق بسد على وادي الخضر بإقليم أزيلال، وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال، وسد تامري بعمالة أكادير إدا اوتنان، وسد خنك كرو بإقليم فكيك، وتعلية سد إمفوت بإقليم سطات.

و أشار إلي أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على هذه الوتيرة في السنوات المقبلة لتسريع تفعيل مضامين البرنامج الوطني 2020-2027، لافتا إلى أن حجم المخزون الإجمالي للسدود سيصبح 27 مليار متر مكعب بعد الانتهاء من الأشغال بهذه المنشآت.

يأتي ذلك تأكيدا لسياسة المغرب في ترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه ومواجهة التصحر ومظاهر الجفاف عن طريق بناء مزيد من السدود .