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المغرب.. غلق الدار البيضاء بسبب ارتفاع حالات كورونا

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أرشيفية
 
الإثنين، 07-09-2020 12:58 م وكالات- الدويني فولي
أعلنت الحكومة المغربية إغلاق مدينة الدار البيضاء بداية من اليوم الإثنين، لتطويق رقعة انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، مساء أمس الأحد، إنه سيتم إغلاق "جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل، منها وإليها، لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية".

وأضاف البيان أن "الحكومة المغربية قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، بداية من اليوم الإثنين".

وتواليا، سيتم إغلاق الأسواق عصرا، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية مساء، والمطاعم ليلا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأحد، تسجيل 2234 إصابة جديدة بــ"كورونا"، بينهم 32 وفاة و1345 حالة شفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 72394 إصابة، و1361وفاة، و55274 حالة شفاء.

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