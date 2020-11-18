المغرب تستغيث بالصين

الأربعاء، 18-11-202010:30 صمتابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس الحكومة المغربية ، سعد الدين العثماني أن المغرب طلب لقاحين
للوقاية من كوفيد_19 في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية ، لافتا إلي أن المغرب
يجري أيضا محادثات مع شركات أخري تطور لقاحات .
وأضاف في حديث لرويترز أن المغرب يتوقع الموافقة علي اللقاح الذي تطوره
شركة سينوفارم الصينية أولا وتخطط لبدئ طرحه الشهر المقبل .
في سياق متصل طلب المغرب اللقاح من شركة أسترا زينيكا التي تجري أيضا
المرحلة الثالثة للتجارب السريرية و يجري محادثات مع شركة فايزز التي سجلت
بياناتها الأولية نتائج قوية .
و أشار إلي أن تلقيح جميع المغاربة سيستغرق علي الأقل 3 أشهر ، متمنيا أن
يحصل علي الكمية الكافية من اللقاح من 3 أو 4 شركات .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية سجل 301604 إصابة بفيروس " كورونا" و تجاوزت الوفيات 4930 وفاة .