بسبب " كورونا" المغرب تستغيث بالصين

ارشيفية

أعلن رئيس الحكومة المغربية ، سعد الدين العثماني أن المغرب طلب لقاحين للوقاية من كوفيد_19 في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية ، لافتا إلي أن المغرب يجري أيضا محادثات مع شركات أخري تطور لقاحات .

وأضاف في حديث لرويترز أن المغرب يتوقع الموافقة علي اللقاح الذي تطوره شركة سينوفارم الصينية أولا وتخطط لبدئ طرحه الشهر المقبل .

في سياق متصل طلب المغرب اللقاح من شركة أسترا زينيكا التي تجري أيضا المرحلة الثالثة للتجارب السريرية و يجري محادثات مع شركة فايزز التي سجلت بياناتها الأولية نتائج قوية .

و أشار إلي أن تلقيح جميع المغاربة سيستغرق علي الأقل 3 أشهر ، متمنيا أن يحصل علي الكمية الكافية من اللقاح من 3 أو 4 شركات .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية سجل 301604 إصابة بفيروس " كورونا" و تجاوزت الوفيات 4930 وفاة .