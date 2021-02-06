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المظاهرات تجتاح " ميانمار " اعتراضا علي اعتقال الزعيمة

المظاهرات في " ميانمار "
المظاهرات في " ميانمار "
 
السبت، 06-02-2021 10:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
شهدت مدينة "يانجون " كبري مدن ميانمار تظاهرات بالمئات من الأشخاص اعتراضا علي الانقلاب العسكري الذي حدث الأسبوع الماضي و مطالبين بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة ، أونج سان سو تشي .
و  تجمع بالأمس المئات من الأشخاص في " رانجون " العاصمة احتجاجا علي ما حدث ، وأدي المتظاهرون التحية بالأصابع الثلاثية في خطوة تدل علي المقاومة  و استخدمتها حركات مؤيدة للديمقراطية خصوصا في تايلاند ، كما غنوا نشيد قديم اشتهر أثناء انتفاضة عام 1988 التي قمعها الشعب بعنف ، حسبما نشرت " روسيا اليوم " عن شهود العيان .
في سياق متصل توقف موظفون في وزارات عدة في العاصمة عن العمل ولفوا رؤوسهم بعصابات باللون الأحمر الذي يرمز إلى حزب أونج سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية .
جدي بالذكر أنه شارك أمس محامون وأطباء في التجمع الاحتجاجي، في وقت كان سكان رانجون يطلقون أبواق السيارات ويطرقون على أواني الطبخ لليلة الثالثة على التوالي "لطرد الشياطين" العسكريين.

 

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