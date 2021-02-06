السبت، 06-02-2021
10:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شهدت مدينة
"يانجون " كبري مدن ميانمار
تظاهرات بالمئات من الأشخاص اعتراضا علي الانقلاب
العسكري الذي حدث الأسبوع الماضي و مطالبين بالإفراج عن الزعيمة
المنتخبة ، أونج
سان سو تشي .
و تجمع بالأمس المئات من الأشخاص في "
رانجون " العاصمة احتجاجا علي ما حدث ، وأدي المتظاهرون التحية بالأصابع
الثلاثية في خطوة تدل علي المقاومة و
استخدمتها حركات مؤيدة للديمقراطية خصوصا في تايلاند ، كما غنوا نشيد قديم اشتهر
أثناء انتفاضة عام 1988 التي قمعها الشعب بعنف ، حسبما نشرت " روسيا اليوم
" عن شهود العيان .
في سياق متصل توقف موظفون في وزارات عدة في العاصمة عن
العمل ولفوا رؤوسهم بعصابات باللون الأحمر الذي يرمز إلى حزب أونج سان سو تشي، الرابطة
الوطنية من أجل الديمقراطية .
جدي بالذكر أنه شارك
أمس محامون
وأطباء في التجمع الاحتجاجي، في وقت كان سكان رانجون يطلقون أبواق السيارات ويطرقون
على أواني الطبخ لليلة الثالثة على التوالي "لطرد الشياطين" العسكريين.