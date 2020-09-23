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المرأة المتهمة بمحاولة اغتيال «ترامب» تكشف السبب

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باسكال فيريير
الأربعاء، 23-09-2020 06:14 م محمد فضل - متابعات
كشفت التحقيقات مع المرأة التي تم توقيفها على الحدود الأمريكية – الكندية بتهمة إرسال ظرف مسمم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مطالبها ودوافعها.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مواد التحقيق، بأن الظرف الذي كان يحتوي على مادة الريسين السامة، تضمن أيضا رسالة، دعت فيها المرأة الرئيس ترامب لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر المقبل.
وهددت المرأة في رسالتها بـ "إيجاد وصفة أخرى فعالة أكثر للسم أو استخدام السلاح" ضد ترامب في حال لم تنجح محاولتها الأولى لتسميمه.
وأشار التحقيق إلى أن المرأة هي المواطنة الكندية المدعوة باسكال فيريير البالغة 53 سنة من العمر.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قد ذكر أنه اعترض 6 رسائل مشبوهة أخرى، موجهة إلى ولاية تكساس، دون أن يكشف عما إذا كانت تحتوي على مواد سامة.
وأكد اكتشاف بصمات أصابع المواطنة الكندية المذكورة عليها.
ومن المتوقع أن تمثل فيريير أمام المحكمة الأمريكية في مدينة بافالو بولاية نيويورك.
 

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