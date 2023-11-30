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"المخضرم".. وفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر

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كسينجر
الخميس، 30-11-2023 10:13 ص


توفى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ100 عام.
وكيسنجر يعد من أبرز وزراء الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث لعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بين عامي 1969 و 1977.
وخلال هذه الفترة، كان رائدًا في سياسة الانفراج الدولي مع الاتحاد السوفييتي، ونسق افتتاح العلاقات الأمريكية مع جمهورية الصين الشعبية، وانخرط في ما أصبح يُعرف باسم دبلوماسية الوسيط المتنقل في الشرق الأوسط لإنهاء حرب أكتوبر، والتفاوض على اتفاقيات باريس للسلام، وإنهاء التدخل الأمريكي في حرب فيتنام.

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