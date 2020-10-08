الخميس 08 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«شوبير» يفتح النار ضد مجلس الأهلى

"حماية المستهلك" يزف بشرى سارة حول مصروفات المدارس

من هو بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردنى الجديد

"كورونا" تضرب قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية

إدارة برشلونة فى ورطة

بسبب حجاب ابنتها .. فنانة شهيرة: "الحجاب ليس فرض علي المسلمات"

بطل حرب أكتوبر يرد عيل نبأ اتصاله بـ قناة "مكملين

دراسة مفزعة: ولادة جنين ميت كل 16 ثانية حول العالم

"الجبلاية" تصدم الأهلى فى هذا الأمر

خطوات بسيطة تجعلك تحصل على الـ 500 جنيه المنحة

الكويت.. يطلق رصاصة في رأس خادمة لهذا السبب

الاجهزة الامنية في الكويت
أرشيفية
 
الخميس، 08-10-2020 11:50 ص وكالات - الدويني فولي

أصيبت عاملة منزلية بمحافظة الأحمدي في الكويت، برصاصة في الرأس أطلقها عليها كفيلها المواطن داخل المنزل بسبب خلاف بينهما.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية فقد كشفت التحقيقات الأولية بشأن الحادثة ”أن المواطن أقدم على إطلاق النار على خادمةه بعد خلاف نشب بينهما، لم يتم الكشف عن تفاصيله“.

ونُقلت العاملة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليتم بعدها ضبط الجاني وسلاح الجريمة.

وشهدت الكويت سابقاً حالات اعتداء على خدم، بعضهم من الجنسية الفلبينية الأمر الذي أدى إلى تأزم في العلاقات بين البلدين بعد وفاة خادمةين إحداهما تم العثور عليها داخل ثلاجة وأخرى توفيت بمنزل كفيلها الذي تم اتهامه وزوجته بتعذيبها.

 

إقرأ ايضا

تنزيل (2)

من هو بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردنى الجديد

648436_e

"كورونا" تضرب قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية

بن سلمان

ولي العهد السعودي يهنئ الشيخ مشعل الأحمد لهذا السبب

أخبار متعلقة

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

في بيان رسمي.. الكويت: حضور جنازة الشيخ صباح الأحمد لأقربائه فقط

الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح

جثمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل من الولايات المتحدة

1

لأول مرة.. صور نادرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

small_2020-09-29-5c8ff75e9d

83 عامًا.. ما لا تعرفه عن أمير الكويت الجديد

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

قطر تنعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

FB_IMG_1601387965740

رسميا.. الديوان الأميري يعلن وفاة أمير الكويت