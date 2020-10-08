الكويت.. يطلق رصاصة في رأس خادمة لهذا السبب

أصيبت عاملة منزلية بمحافظة الأحمدي في الكويت، برصاصة في الرأس أطلقها عليها كفيلها المواطن داخل المنزل بسبب خلاف بينهما.



وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية فقد كشفت التحقيقات الأولية بشأن الحادثة ”أن المواطن أقدم على إطلاق النار على خادمةه بعد خلاف نشب بينهما، لم يتم الكشف عن تفاصيله“.



ونُقلت العاملة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليتم بعدها ضبط الجاني وسلاح الجريمة.



وشهدت الكويت سابقاً حالات اعتداء على خدم، بعضهم من الجنسية الفلبينية الأمر الذي أدى إلى تأزم في العلاقات بين البلدين بعد وفاة خادمةين إحداهما تم العثور عليها داخل ثلاجة وأخرى توفيت بمنزل كفيلها الذي تم اتهامه وزوجته بتعذيبها.