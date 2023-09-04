الكويت.. نحر الخادمة ثم نحر نفسه أمام الجميع!

الإثنين، 04-09-2023
10:31 ص
كشفت جريدة القبس الكويت
ية، تفاصيل جريمة قتل مروعة شهدتها منطقة العمرية بالكويت
، راحت ضحيتها عاملة منزلية "فلبينية الجنسية" على يد هندي، الذي باغتها ونحرها حتى فارقت الحياة؛ ثم قام بنحر نفسه، وذلك بمسكن كفيلها.
وقالت القبس أن مصدر أمني أفاد بـ "بأنه فوجىء باقتحام وافد آسيوي منزله بلا سابق إنذار ولا استئذان، وأقدم على إخراج سكين من طيات ملابسه، ثم انهال بها طعناً في جسد عاملة فلبينية حتى فارقت الحياة على الفور، وبعد ذلك أقدم على نحر نفسه بالسكين نفسها".
وتابع المصدر بالقول: إن رجال الأدلة الجنائية أحالوا جثة العاملة المنزلية إلى الطب الشرعي، ثم انتقلوا إلى المستشفى لاستجواب قاتلها، فتبين أنه فارق الحياة متأثراً بالجروح التي أصاب بها نفسه قاصداً الانتحار.