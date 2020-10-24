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الكويت.. مشاجرة بالسواطير ودهس بالسيارات (فيديو)

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مشاجرة
 
السبت، 24-10-2020 12:11 م محمد فضل

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة نشبت بين مجموعة من الشباب وصلت إلى حد محاولات الدهس والقتل بالسواطير في منطقة أبو فطيرة، بمحافظة مبارك الكبير في دولة الكويت.
وشوهد بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 4 شُبان يتشاجرون بالسواطير وبجانبهم سيارتين، فتتحرك إحداهما وتحاول دهس أحد الشبان، لتُلاحقها السيارة الأخرى وتصدمها وتلتصق بها، في مشهد مُروع وخطير أدى أيضاً إلى أضرار واضحة في السيارتين.
وطالب النشطاء بسرعة تحديد هوية  الجناة والقبض عليهم ومحاكمتهم لردع الخارجين عن القانون.
 

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