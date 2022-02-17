الخميس 17 فبراير 2022
توقيت مصر 21:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قصّة الجسر العائم الذي فضح مخطط روسيا لغزو أوكرانيا

علاء حسانين يفاجئ القاضي: «اسمعني 5 دقائق وبعد كده إعدمني»

الكويت.. مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية

السعودية تقصر أداء مناسك الحج على فئتين فقط

رجل شرطة يثير الغضب بعد تصوير طارق حامد في موقف محرج ونشر الفيديو

28 ألف امرأة سعودية يتقدمن للحصول على وظيفة كانت محصورة على الرجال

بيان من الأرصاد يحذر من 3 أيام: أمطار تصل لحد السيول

وضع نجم "ذا فويس كيدز" دار رعاية بعد قتل جاره

أحلام وشمس تعلقان على وفاة ريان جيلر.. ماذا قالتا؟

تفاصيل معركة الشرطة مع تشكيل عصابي بالمنوفية ومقتل 7 عناصر

ADS
 

الكويت.. مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية

download
ا
Native
Teads
الخميس، 17-02-2022 03:05 م
صدر مرسوم أميري اليوم الخميس بقبول استقالة وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.
وكان كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور أعلنا استقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وأعرب الشيخ حمد جابر العلي عن أسفه الشديد لما آلت اليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا الى الرئيس.
 

إقرأ ايضا

0d8ba935-d063-4859-a317-e6cf1500e606

قصّة الجسر العائم الذي فضح مخطط روسيا لغزو أوكرانيا

179602

السعودية تقصر أداء مناسك الحج على فئتين فقط

18008143_101

رئيس وزراء خليجي سابق يكشف سرًا خطيرًا عن وفاة ياسر عرفات

أخبار متعلقة

120221891529669773194

تهز الكويت.. تسريب فيديو مخل لدبلوماسي كويتي يثير ضجة

201802120337273727

ضربة قاصمة.. ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية بدولة عربية

download

بعد حالة الجدل.. قرار كويتي عاجل بشأن الوافدين