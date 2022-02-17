الكويت.. مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية

الخميس، 17-02-2022
03:05 م
صدر مرسوم أميري اليوم الخميس بقبول استقالة وزير الدفاع الكويت
ي الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية
الشيخ أحمد المنصور.
وكان كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الشيخ أحمد المنصور أعلنا استقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة
في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا وفقا لصحيفة القبس الكويت
ية.
وأعرب الشيخ حمد جابر العلي عن أسفه الشديد لما آلت اليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا الى الرئيس.