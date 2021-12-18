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الكويت توضح حقيقة سحب رخص القيادة من جميع المقيمين

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الكويت
Native
Teads
السبت، 18-12-2021 02:26 م
كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن حقيقة أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنه تقرر إيقاف وسحب رخص القيادة الخاصة بجميع المقيمين بالبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه: "لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، وكل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي بهذا الشأن غير صحيح".
وأضاف بيان الداخلية: "ما حصل ما هو إلا إجراء روتيني اعتيادي اتخذته الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة تأكيدا على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزاري رقم 270 / 2020 عبر عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية".
واختتمت الوزارة بيانها بالتنبيه على أن "كل مقيم يثبت حصوله على رخصة قيادة غير قانونية سوف يتم سحب رخصته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".
 

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